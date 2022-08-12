العدل الأميركية تزعم تآمر ايراني لقتل جون بولتون!

العالم - إیران



ونقلاً عن رويترز، زعمت وزارة العدل الأميركية اليوم الأربعاء أن أحد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني متهم بالتخطيط لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق.

وزعمت وزارة العدل الأميركية أن الدافع وراء هذا الإجراء كان الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني، الذي اغتيل على يد الولايات المتحدة خلال إدارة دونالد ترامب، وكان بولتون مستشارا في إدارة ترامب.

ووفقا لادعاء المحكمة، حاول شهرام بورصفي ، المعروف باسم مهدي رضائي، البالغ من العمر 45 عاما، من أهالي طهران، قام ومنذ بداية أكتوبر 2021 بالترتيب لقتل جون بولتون،.

وزعمت أن بورصفي حاول دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في واشنطن العاصمة أو في مريلاند.

يأتي هذا الادعاء في الوقت الذي لم تتوان فيه أميركا، بشكل خاص في الأسابيع والأشهر الأخيرة، عن طرح الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل جعل إيران غير فاعلة في المفاوضات النووية.