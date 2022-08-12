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صنعاء: قصف طيران الامارات للمرتزقة في شبوة خرق للهدنة

صنعاء: قصف طيران الامارات للمرتزقة في شبوة خرق للهدنة
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

رفضت صنعاء التدخل الاجنبي في الصراعات الجارية بين فصائل المرتزقة في شبوة بين ادوات السعوية والامارات.

العالم- اليمن

وقال نائب وزير الخارجية حسين العزي في تغريده له على تويتر .. نرفض أن تكون دماء المتمردين هدراً لأي أجنبي فهم مازالوا يمنيين حتى وإن أخطأوا بحقنا وحق البلد (هذا شيء متروك للقوانين اليمنية ولايحق لأي أجنبي استغلال حالة العداء القائمة بيننا وبينهم ).

واضاف ومن هذا المنطلق فإن أي تدخل للطيران الإماراتي في ( شبوة ) سنعتبره خرقاً كبيراً للهدنة.

وتتواصل لليوم الرابع على التوالي المعارك بين فصائل المرتزقة في شبوة والتي استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة بما فيها المدفعية والطيران المسير والتي خلفت قتلى وجرحى .

وتوقع محللون عسكريون ان يمتد الصراع إلى محافظات اخرى من المحافظات المحتلة في اطار استراتيجية دول العدوان في ادخال البلاد في دوامة الصراع والانقسامات ليتسنى لهم السيطرة والنهب للثروات .

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