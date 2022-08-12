الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

محافظ شبوة يحذر من استهداف المدنيين نتيجة صراع فصائل الاحتلال

محافظ شبوة يحذر من استهداف المدنيين نتيجة صراع فصائل الاحتلال
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

حذر محافظ شبوة اللواء الركن عوض بن فريد العولقي الفصائل الموالية للاحتلال من استهداف المدنيين نتيجة صراعهم المسلح على السلطة في المحافظة.

العالم - اليمن

وقال محافظ شبوة في بيان له أمس الأربعاء "إن سقوط عدد من أبناء شبوة المدنيين خلال اليومين الماضيين نتيجة اشتباكات فصائل الاحتلال جرائم لا يمكن التغاضي عنها."

وأضاف أن المدنيين في شبوة باتوا يعيشون اليوم كوقود وضحايا للصراع والمعارك الدائرة في عتق، مؤكدا أن المليشيات في شبوة هدفها زرع الفتنة والسيطرة على موانئ وحقول النفط في المحافظة.

أكد المحافظ العولقي أن المهمة الأساسية التي ينبغي على أبناء شبوة واليمن عموما، التركيز عليها هي الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم قبول التدخل من أي قوى خارجية في شؤون اليمن، داعيا الجميع لوقف الاقتتال كون هذه المعارك لا تخدم سوى أعداء الوطن.

روابط ذات صلة

تصادم المصالح بين القوى الموالية للإمارات والسعودية في شبوة

حرب إلغاء في شبوة

صنعاء: قصف طيران الامارات للمرتزقة في شبوة خرق للهدنة

اليمن... المواجهات في شبوة مستمرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يرفض عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية

لبنان.. مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

في عرض عسكري مهيب.. المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

تظاهرات جماهيرية في البصرة ونينوى تقررهما لجنة الإطار التنسيقي