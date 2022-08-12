كلمات السيد نصرالله تزلزل كيان الاحتلال

العالم - خاص العالم

كلام السيد نصرالله حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل.وعلق "رمزي" في هذا السياق. ومين قال تنازلنا؟ وإذا تنازلنا ليش أجّل الكيان المؤقت استخراج الغاز من حقل كاريش. لأن منعناه يستخرج ولولا حزب الله لكانوا عم يستخرجوا غاز من كل حقولنا هلق.

"مصطفى" أيضا علق. نحن وصلنا الى آخر الخط و سنصل الى آخر الطريق.. معزّ المؤمنين الحسيني السيد حسن نصر الله.

أما "السيد محمد نور الدين" فغرد. السيد حسن نصرالله معيار العروبة. هو الموقف من فلسطين وما يجري فيها وما يجري عليها والمقاومة هي الطريق الوحيد لاستعادة فلسطين. يعني لكم عروبتكم عروبة الجاهلية ولنا عروبتنا عروبة أمة الإسلام.

المزيد بالفيديو المرفق..