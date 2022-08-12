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إسبانيا تطلق مشروعا لاستيراد الحبوب الأوكرانية بالقطار

إسبانيا تطلق مشروعا لاستيراد الحبوب الأوكرانية بالقطار
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكان استخدام وسيلة النقل إذا أغلقت الطرق البحرية أو حظرت.

العالم-اوروبا

وقالت وزارة النقل الإسبانية إن قطار "رينفي" للشحن "يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا" غادر مدريد مساء الثلاثاء كجزء من المشروع الإسباني متوجها إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.

وسيقطع 2400 كيلومتر إلى خيلم حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر.

وأضافت الوزارة: "هذا مشروع تجريبي... لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة".

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا "في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية".

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