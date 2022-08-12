بايدن ينطلق في إجازة "غير معلنة"

العالم-الاميركيتان

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" استنادا إلى إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن أسرة بايدن تخطط للبقاء في جزيرة كياوا المشهورة بشاطئها الخاص ومنتجعها للغولف حتى الثلاثاء المقبل.

وأضافت الوكالة أن البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل بشأن جدول إجازة الرئيس أو أنشطته أو موعد عودته إلى واشنطن. وسيقيم الرئيس في منزل أحد الأصدقاء في الجزيرة والذي استخدمته الأسرة في زيارات سابقة، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.

وغادر بايدن برفقة السيدة الأولى جيل بايدن البيت الأبيض في موكب إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، لتنقلهما طائرة الرئاسة إلى قاعدة تشارلستون في كارولينا الجنوبية.

وانضم إلى بايدن على متن طائرة الرئاسة نجله هانتر بايدن وزوجة ابنه ميليسا كوهين وحفيده بو.

وحسب الوكالة، فقد تم إنزال أفراد أسرة بايدن عند منزل خاص في حي مسور بجانب ملعب للغولف في كياوا.

يذكر أن بايدن زار هذه الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، ثلاث مرات كنائب لرئيس الولايات المتحدة، لكن رحلته الحالية هي الأولى له بصفته رئيسا للدولة.