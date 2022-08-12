زاخاروفا تطالب الخارجية البريطانية بمحاسبة أمريكا لا الصين

العالم-روسيا

جاء ذلك في منشور لها في قناتها الخاصة على "تليغرام" حيث لفتت الانتباه إلى دعوة وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، للصين إلى "حل جميع الخلافات حول تايوان بشكل عاجل بالطرق السلمية، دون التهديد بالقوة أو بالإكراه"، مشيرة إلى أن الوزيرة البريطانية أصدرت تعليماتها للمسؤولين بـ "استدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده".

وتابعت زاخارفا: "وزيرة الخارجية البريطانية غير قادرة على فهم الأمر. سأشرح: لقد حذرت الصين واشنطن مرارا وتكرارا من أنها ستتخذ إجراءات رد عقابية إذا ما تمت زيارة بيلوسي. فإذا كان من الضروري استدعاء أي شخص إلى وزارة الخارجية البريطانية، فيجب استدعاء السفير الأمريكي. فتصرف بيلوسي لا يمكن وصفه سوى بالاستفزاز".

وكانت الصين قد أجرت سلسلة من التدريبات على طول ساحلها خلال الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات عبر مضيق تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في 2-3 أغسطس الجاري إلى تايبيه. وقد حذرت بكين واشنطن مرارا وتكرارا من أنها سترد إذا ما تمت زيارة بيلوسي، التي تعد المنصب الثالث في التسلسل الهرمي للحكومة الأمريكية. وفي 4 أغسطس، بدأ الجيش الصيني مناورات واسعة النطاق لإطلاق الصواريخ في 6 مناطق من المياه التايوانية، وكان من المفترض أن تنتهي هذه التدريبات ظهر الأحد الماضي، إلا أنه، وبحسب وزارة الدفاع الصينية، تم تمديدها إلى أجل غير مسمى.