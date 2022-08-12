روسيا : سويسرا لم تعد محايدة ولا تستطيع تمثيل مصالح أوكرانيا في البلاد

العالم-روسيا

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعربت عن استعدادها يوم أمس الأربعاء، 10 أغسطس، عن تمثيل مصالح أوكرانيا على الأراضي الروسية بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا. وجاء ذلك بناء على رغبة الطرف الأوكراني في تمثيل سويسرا لمصالحها على أراضي روسيا، وأوضح ممثل وزارة الخارجية السويسرية بأنها مستعدة لأن تصبح "وسيطا" بين الدول، وأن تلعب دور "المضيف في المفاوضات والاجتماعات".

إلا أن سويسرا كانت قد تنازلت، في فبراير الماضي، وللمرة الأولى منذ 200 عاما، عن مبدأ الحياد، حينما انضمت إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، حيث حظرت جميع ممتلكات الأشخاص المدرجين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما أقامت حظرا على إقامة أي علاقات تجارية جديدة مع أي من هؤلاء الأشخاص.

كذلك فقد فرضت سويسرا عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في روسيا، وعلقت اتفاقية تسهيل التأشيرات للمواطنين الروس، المبرمة عام 2009، وأغلقت المجال الجوي السويسري أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وكذلك لجميع الطائرات التي تحمل علامات روسية.