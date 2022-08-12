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قوات تابعة للامارات تحكم سيطرتها على مركز محافظة شبوة

قوات تابعة للامارات تحكم سيطرتها على مركز محافظة شبوة
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أحكمت ميليشات المجلسِ الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة المدعومة إماراتيا، سيطرتَها على مدينة عَتَق مركز محافظة شبوة في اليمن، بعد معارك ضارية مع جماعة حزب الإصلاح الإخواني المدعومة سعوديا، استُخدم فيها الطيران الإماراتي المسير.

العالم - اليمن

واتهمتْ وسائلُ إعلامٍ مدعومة من المملكة مَن وصفتْهم بميليشاتِ الاحتلال الاماراتي، بارتكابِ جرائمِ إبادة ضدَ المدنيين.

وتعكس هذه المعركة تصادُم المصالح بين القوى المحلية الموالية لكلّ من الإمارات والسعودية في محافظة شبوة مجدّداً، بعدما رعت الدولتان مسعًى سابقاً لتسوية خلافاتهما، من خلال اتّفاق مقايضة تَعزّزت بموجبه سيطرة حلفاء الرياض على شبوة، مقابل تمكين القوات الإماراتية من السيطرة على جزيرة سقطرى. لكنّ هذه التسوية، التي أدّت إلى انفراد «الإصلاح» بشبوة، حيث أكبر قطاع لإنتاج الغاز الطبيعي وعدد من القطاعات النفطية، سرعان ما بدأت بالاهتزاز مع بروز تطلّع الحزب إلى إخراج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف الغازية. ومن هنا، عادت المحافظة إلى آتون الصراع مرّة أخرى، تحت مبرّر تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقَّع أواخر عام 2019؛ إذ تمكّنت أبو ظبي من إطاحة المحافظ السابق المحسوب على «الإصلاح»، محمد صالح بن عديو، ودفعت بنجل سلطان العوالق الموالي لها، عوض بن الوزير العولقي، إلى الحلول بدلاً منه في كانون الأول الفائت، مع إبقاء القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للحزب في مواقعها.

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