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المغرب تعتقل داعشي متورط في التخطيط والإعداد لعمل إرهابي

المغرب تعتقل داعشي متورط في التخطيط والإعداد لعمل إرهابي
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة، اليوم الخميس، من القبض على إرهابي داعشي؛ للاشتباه في تورطه بالتخطيط والإعداد لتنفيذ عمل إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام.

العالم - المغرب

وأفادت السلطات الأمن المغربي -في بيان، اليوم- بأنه تم القبض على العنصر المتطرف بمدينة تطوان، في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر القوات الخاصة.

وأضافت أن العنصر متشبع بأفكار إرهابية تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية، فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلوماتي التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف والتحريض على التخطيط لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة.

وأشارت إلى وضع المتطرف تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المخططات الإرهابية التي شارك في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاته مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.

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