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"غير قابلة للتفاوض"..

خلاف بين كوريا الجنوبية والصين حول نظام الدرع الصاروخي الأمريكي

خلاف بين كوريا الجنوبية والصين حول نظام الدرع الصاروخي الأمريكي
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت كوريا الجنوبية، إن العملية المحتملة بشأن نشر نظام درع صاروخي أمريكية الصنع، "غير قابلة للتفاوض".

العالم - اسيا والباسفيك

شب خلاف بين الصين وكوريا الجنوبية يوم الخميس بسبب نظام الدرع الصاروخي الأمريكي (ثاد)، مما يهدد جهود الحكومة الجديدة في سيئول للتغلب على الخلافات الأمنية المستمرة منذ فترة طويلة بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسؤول رئاسي كبير قوله للصحفيين اليوم الخميس في سيئول، إن منظومة الدفاع الجوي عالية الارتفاع (ثاد) مسألة تتعلق بالدفاع الذاتي لكوريا الجنوبية.

وقال المسؤول إن إدارة الرئيس يون تعجل حاليا بجهود "تطبيع" عمل القاعدة الأمريكية في مدينة سيونججو الجنوبية التي نشرت نظام "ثاد".

جدير بالذكر أن الصين تمارس ضغوطا من أجل التأكيد على السياسة الخاصة بإدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي إن، بعدم السماح بنشر مزيد من بطاريات منظومة الدفاع الجوي.

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