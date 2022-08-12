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روجيريو ميكالي: سأضم محمد صلاح لمنتخب مصر في أولمبياد باريس

روجيريو ميكالي: سأضم محمد صلاح لمنتخب مصر في أولمبياد باريس
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أبدى البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي رغبته في ضم نجم نادي ليفربول محمد صلاح إلى منتخب مصر، في حال وصول "الفراعنة" لأولمبياد باريس عام 2024.

العالم-مصر

ورد ميكالي خلال تقديمه أمس لوسائل الإعلام كمدرب جديد لمنتخب مصر الأولمبي، على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية انضمام صلاح للمنتخب المصري في أولمبياد باريس، قائلا: "أي مدرب في العالم يتمنى تواجد صلاح معه، ربما يكون من الصعب الحصول على لاعبين بهذه القيمة في الأولمبياد وتكون الاتفاقيات معقدة من واقع خبرتي السابقة في الأولمبياد ولكنني أرغب بالطبع في الحصول على خدمات صلاح".

وأضاف: "أشعر كأنني في البرازيل، قبل أولمبياد 2016 كان السؤال لي هل ستضم نيمار؟.. والآن بالتأكيد محمد صلاح لاعب كبير ولديه خبرة، وسوف أضمه إلينا".

وتابع ميكالي: "لكن استدعاء محمد صلاح ليس أمرا سهلا، لا بد من التنسيق الجيد لوجوده، إذ هناك صعوبة في الاستعانة باللاعبين الكبار في ظل تمسك أنديتهم بهم".

ويستعد منتخب مصر حاليا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المنتظر إقامتها في المغرب العام المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

جدير بالذكر أن المنتخبات الأولمبية لكرة القدم تضم لاعبين لا تزيد أعمارهم عن 23 عاما، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية تسمح بمشاركة ثلاث لاعبين فوق هذا السن في الألعاب الأولمبية.

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