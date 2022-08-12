رئيس جنوب السودان يستقبل حميدتي في جوبا

العالم - السودان

وتم اللقاء بحضور المستشار توت قلواك ووزير رئاسة الجمهورية برنابا بنجامين والسفير السوداني لدى جوبا جمال مالك بحثا فيه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأشاد حميدتي، بجهود الرئيس سلفاكير في التوصل مع أطراف السلام إلى خارطة طريق لاستكمال اتفاقية السلام المنشطة، معلنًا تأييده ودعمه الكامل لما توصل إليه الأطراف مشيرًا إلى أنه استمع إلى تأكيدات من كير بتخريج القوات المدمجة نهاية شهر أغسطس الجاري تمهيدًا لدخول دفعة جديد في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن فترة العامين التي توافقت عليها الأطراف ليست بعيدة داعيا إلى مواصلة الجهود لاستدامة السلام حتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار، مؤكدًا مواصلة متابعة سير تنفيذ الاتفاق وتكثيف الاتصالات مع الأطراف كافة وصولًا إلى سلام دائم وشامل.

من جانبه رحب المستشار توت قلواك بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة من حميدتي لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام.