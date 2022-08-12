مصر تبيع للسعودية حصتها في شركة كبيرة بـ8 جنيهات للسهم

العالم-مصر

وباعت القابضة للنقل 297.95 مليون سهم من أسهم الاسكندرية لتداول الحاويات بقيمة اجمالية 3.02 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد8.11 جنيه.

وكشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بقيمة إجمالية 3.02 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة أن جلسة أمس شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 297.95 مليون سهم باجمالى قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية بقيمة 3.02 مليار جنيه.

واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية.

وتضمنت قائمة الشركات: شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، وشركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، وشركة "موبكو"، وشركة "الإسكندرية لتداول الحاويات".

ووفقا لإفصاحات البورصة المصرية، تم تنفيذ صفقات الصندوق في السوق بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، إذ تم شراء 462 مليون سهم في شركة “إي فاينانس” بسعر 15.98 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية نحو 7.5 مليارات جنيه.

فيما اشترى الصندوق 297 مليون سهم في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بسعر 10.06 جنيه للسهم وبقيمة 3.02 مليار جنيه.

وكانت ثالث صفقات الصندوق على شركة "أبو قير للأسمدة" عبر شراء 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه، وبقيمة إجمالية للصفقة 7.27 مليار جنيه.

واشترى الصندوق السيادي السعودي 57 مليون سهم في شركة "موبكو" بسعر 123.9 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 7.1 مليار جنيه.