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مهدي المشاط: نحذر قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب المنهوبة والمسروقة

الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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