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جريمة بشعة تهز مدينة بنزرت التونسية العتيقة

جريمة بشعة تهز مدينة بنزرت التونسية العتيقة
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفادت إذاعة موازييك التونسية نقلا عن مصدر أمني مسؤول أن جريمة بشعة هزت مدينة بنزرت التونسية راح ضحيتها سائح قطري من مواليد 1963 مقيم بالمدينة العتيقة ببنزرت.

العالم - تونس

وبحسب الإذاعة التونسية؛ فإن وقائع الجريمة تفيد بأن شابا تونسيا في العقد الرابع لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة ببنزرت وقام بنحره أمام المارة.

وأضافت المصادر الأمنية أن القوات نجحت في إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه للجريمة.

من جهته، أكد مصدر أمني في تصريح لقناة "التاسعة" أن ضحية جريمة القتل التي اهتزت على وقعها المدينة العتيقة ببنزرت، سائح قطري حل بتونس منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف المصدر أن القاتل شاب عمره 40 عاما وحصل مؤخرا على التقاعد.

وأشار إلى أن القاتل تفطن إلى وجود علاقة بين الضحية وشقيقته عبر "فيسبوك" فقرر الانتقام منه، وذلك بتسلحه بسكين وترصده بأحد شوارع مدينة بنزرت ومهاجمته من الخلف وذبحه بواسطة السكين.

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