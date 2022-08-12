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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
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ا ف ب: آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم احتجاجا على الانقلاب العسكري مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين وتحسين الظروف المعيشية
شرطة ولاية أوهايو الاميركية: مسلح حاول اقتحام مكتب الإف بي آي في مدينة سنسيناتي وهو محاصر الآن في منطقة ضيقة
مهدي المشاط: نحذر قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب المنهوبة والمسروقة
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط: قواتنا المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدنا وسنكتب نهايته بإذن الله
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط: نحن في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطراً على أحد إلا من يتآمر على بلدنا
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط: أداء الجيش على امتداد مسرح العمليات مع قوى العدوان أثبت من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة
رويترز: تنظيم "داعش" الارهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم المدرسة الدينية في العاصمة الافغانية كابول وأسفر عن مقتل أحد كبار أعضاء حركة طالبان
مدير مكتب العالم: لا يوجد توافق على حل البرلمان لكن التيار الصدري يضغط على القضاء لحله
مدير مكتب العالم: حل البرلمان يجب ان يتم وفق آليات الدستور بأن يذهب هو الى حل نفسه
مدير مكتب العالم: الكاظمي اكد ان التغيير ينبغي ان يتم بموافقة القوى السياسية
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-08-2022
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الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.