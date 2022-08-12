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في عرض عسكري مهيب..

المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد مهدي المشاط القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن قوات اليمنية المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدهم.

العالم - اليمن

جاء ذلك خلال عرض عسكري مهيب احتفالاً بتخرج دفع جديدة من ألوية الحماية الرئاسية، اليوم الخميس بميدان السبعين في العاصمة صنعاء، تحت شعار "هيهات منا الذلة".

في كلمة له خلال الحفل، قال الرئيس المشاط: "إن المؤسسة العسكرية في مرحلة متقدمة على مختلف الصعد رغم ما تعرضت له قبل وبعد العدوان الأمريكي السعودي".

وأوضح أن أداء الجيش على امتداد مسرح العمليات مع قوى العدوان، أثبت من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة، مؤكداً أن "قواتنا المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدنا، وسنكتب نهايته بإذن الله".

وجدد الرئيس المشاط النصح لتحالف العدوان، بالتأكيد على أن "كلفة السلام أقل بكثير من كلفة الحرب"، محذراً في الوقت ذاته من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب المنهوبة والمسروقة.

وأضاف: "نحن في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطراً على أحد إلا من يتآمر على بلدنا"، لافتاً بقوله: "على شعبنا إدراك أن العدو يستهدفنا في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وواجبنا مواجهته في كل المجالات".

وأشار الرئيس المشاط إلى أن العدو يتحرك تحت عناوين طائفية ومذهبية وعرقية، وأننا نراهن على وعي شعبنا وحصانته بوجه هذه الأمراض، موضحاً أن الخطة الأمريكية تعمل على ضرب الوطنية الجامعة والمطلوب من الجميع الدفاع عن استقلال اليمن ووحدته.

وأشاد مخاطبًا قوات ألوية الحماية الرئاسية: "أنتم حماة الوطن قبل أن تكونوا حماة أي شيء آخر، ويجب أن تكونوا النموذج المثالي في التضحية في سبيل الله"، مضيفاً: "أحيي هذا الشموخ وأقبل السواعد السمراء التي أدت كل هذا ال عرض أمامنا برؤوس عالية وشموخ وطموح وعنفوان".

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