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لقاء بين المعاون السياسي للسيد نصر الله وجنبلاط

لقاء بين المعاون السياسي للسيد نصر الله وجنبلاط
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

زار المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل الخميس رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو في بيروت.

العالم - لبنان

وبعد اللقاء قال الحاج حسين خليل “لدينا مساحة مشتركة يمكن النقاش فيها للوصول الى قواسم تخدم البلد”، وتابع “الجلسات مفتوحة للنقاش في ملف رئاسة الجمهورية”، واضاف “نتمنى الوصول الى مرحلة يكون رئيس الجمهورية جزءا من خطة الانقاذ للبلد”، وأكد ان “هذا التلاقي ضروري لمناقشة كل المسائل التي تهم المواطن والبلد وإنقاذه ومن سينزعج من ذلك فلينزعج”، واوضح “نحن والحزب التقدمي الاشتراكي ندعو للانفتاح وما يجمع بيننا وبين وليد بيك جنبلاط يختلف عن الوضع مع القوات اللبنانية”.

بدوره، قال جنبلاط “اللقاء كان وديا وصريحا وتركنا المسائل الخلافية جانبا”، وتابع “بحثنا في القضايا التي يمكن الوصول فيها الى نتائج”، واضاف “هذه فرصة والحوار سيستكمل للوصول الى الحد الادنى من التوافق على امور بديهية تهم المواطن”.

المصدر: قناة المنار

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