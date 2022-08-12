العاملون في مكتب التحقيقات الفدرالي ينددون بتصاعد التهديدات ضدهم بعد مداهمة منزل ترامب

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وأعلنت الرابطة أن تصاعد التهديدات ضد أفرادها بعد دهم مقر الرئيس السابق دونالد ترامب، قد شجع على العنف ضد أجهزة الأمن، معتبرة أن هذا الأمر "غير مقبول".

وكان سياسيون محافظون علاوة على ترامب نفسه قد وصفوا مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه "فاسد" و"مسيس" في أعقاب عملية المداهمة لمقر ترامب والتي جرت يوم الإثنين، وسعى خلالها عناصر الـ"إف بي آي" إلى الحصول على وثائق سرية احتفظ بها ترامب، فيما وصف بأنه انتهاك لقواعد السجلات الرسمية.

إثر ذلك، سجل تصاعد في التهديدات العنيفة ضد مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة خاصة بالمحافظين.

وقال بيان صادر عن رابطة عناصر الـ"إف بي آي"، إنه "لا ينبغي أبدا تهديد العملاء الخاصين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم"، مضيفا تشديده في هذا السياق على أن "التهديدات التي وجهت مؤخرا، تسهم في إثارة جو قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون".

يشار إلى أن هذا البيان صدر في أعقاب إعلان وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند أنه شخصيا وافق على عملية المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أمريكي سابق. ووصف غارلاند الهجمات على مكتب التحقيقات الفدرالي بأنها "غير مبررة"، مضيفا قوله: "لن أقف مكتوف اليدين" حين يتعرض عناصر الإف بي آي "لهجوم غير عادل".

بعد عملية المداهمة في يوم الإثنين، أصدر ترامب بيانا قال فيه إن منزله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا كان "محاصرا ودهمته مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي"، وعد ترامب أن "هجوما كهذا لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المنهارة".