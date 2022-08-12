شاهد.. تفاصيل جديدة حول اقتحام الـ 'إف بي آي' لمنزل ترامب

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ونقلت صحيفة واشنطن بوست الاميركية عن مصادر مطلعة أن مكتب الإف بي آي بحث عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية خلال مداهمته منزل ترامب واشارت الى أنه لم يتضح ما إذا كان تم العثور على هذه الوثائق أم لا.

صحة التقرير من عدمها قد تتأكد في حال وافقت محكمة اميركية في فلوريدا على طلب وزارة العدل بالكشف للعامة عن وثائق المذكرة في خطوة تأتي بعدما وصف ترامب تفتيش منزله الاثنين بأنه انتقام سياسي.

فيما اكد وزير العدل ميريك غارلاند أنه وافق شخصيا على مذكرة الاعتقال وأن عملاء اتحاديين فتشوا منزل ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أخذ معه، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.



وقال وزير العدل ميريك غارلاند: "صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكرة التفتيش في هذه القضية. الوزارة لا تتخذ قرارا كهذا بخفة، وتقدمت بطلب في المقاطعة الجنوبية بفلوريدا لرفع السرية عن وثيقة التفتيش".



ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع 'مار إيه لاغو' في بالم بيتش، تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وعقب التفتيش اتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين، الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب، كما تعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت حذر منها مدير مكتب الإف بي آي كريستوفر راي، واعتبرها أمرا خطيرا يؤثر على سيادة القانون.

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