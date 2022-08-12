الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب: لن أعارض الكشف عن مذكرة تفتيش "مار إيه لاغو"

ترامب: لن أعارض الكشف عن مذكرة تفتيش
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لن يعارض الكشف عن مذكرة التفتيش التي سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بتفتيش مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا.

العالم _ امریکا

وفي بيان ردا على طلب المدعي العام ميريك غارلاند إلى محكمة فيدرالية الكشف عن أجزاء من المذكرة التي أكد أنه "وافق عليها شخصيا"، قال ترامب: "انشروا الوثائق الآن!"، مضيفا: "لن أعارض بعدم الكشف عن الوثائق المتعلقة بالمداهمة غير الأمريكية وغير المبررة وغير الضرورية... سأذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال التشجيع على الإفراج الفوري عن تلك الوثائق".

وكانت عدة وسائل إعلامية أمريكية من بينها CNN وNBC News وWashington Post، قدمت طلبا يوم أمس الخميس تطالب فيه بتقديم "جميع الوثائق المتعلقة بالقضية المحتملة لدعم مذكرة البحث" الخاصة بمقر إقامة ترامب بسبب "الأهمية التاريخية لهذه الأحداث".

روابط ذات صلة

العاملون في مكتب التحقيقات الفدرالي ينددون بتصاعد التهديدات ضدهم بعد مداهمة منزل ترامب

واشنطن بوست: الـFBI بحث عن وثائق نووية في منزل ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. تظاهرات الشارع العراقي وضيق فرص الحل

ممثل الجهاد الاسلامي في طهران: الضفة الغربية أهم نقطة في مواجهة العدو الإسرائيلي

شاهد.. لحظة بلحظة.. تظاهرات الصدرين ودعم الشرعية في العراق

العراق.. الاطاحة بمنفذي حادثة جسر ديالى

مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-08-2022