الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرج مصر ضمن قاعدة بياناتها كدولة لديها مفاعل نووي تحت الإنشاء

العالم _ مصر

ووفقا لما أعلنته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، فقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بـ "إدراج جمهورية مصر العربية رسميا ضمن الدول التي لديها مفاعلات قيد الإنشاء، من خلال قاعدة بياناتها على "نظام المعلومات عن مفاعلات القوى PRIS".

وكانت الهيئة قد حصلت على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى للمحطة النووية المصرية الأولى بعد أكثر من سبعين عامًا، في 29 يونيو/ حزيران الماضي.

وتعد الضبعة أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة.