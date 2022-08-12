الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

استطلاع.. تزايد قوة حزب "لابيد" وتشكيل نتنياهو للحكومة أقوى

استطلاع.. تزايد قوة حزب
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع "إسرائيلي"، اليوم الجمعة، تراجع قوة حزب الليكود بمقعدين، وارتفاع قوة حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لابيد بمقعدين.

العالم _ فلسطین المحتلة

وقالت صحيفة "معاريف" في استطلاع لها:" رغم ذلك، فإنه لو جرت الانتخابات للكنيست الآن، سيتمكن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة تتشكل من أحزاب اليمين والحريديين وبضمنهم حزب "الروح الصهيونية"، برئاسة أييليت شاكيد.

وأوضح الاستطلاع، أن معسكر نتنياهو سيحصل على 59 مقعدا، وأن المقعدين اللذين خسرهما ذهبا إلى الصهيونية وشاس، فيما حصل الليكود على 33 مقعدا، الصهيونية الدينية 10 مقاعد، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد. كذلك حصل "الروح الصهيونية" على 4 مقاعد.

وبين أنه حصلت الأحزاب التي تشكل الحكومة على 51 مقعدا: "ييش عتيد" 25 مقعدا، "كاحول لافان – تيكفا حداشا" 10 مقاعد، العمل 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد، ولم يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي.

وأظهر الاستطلاع، أنه لا تزال القائمة المشتركة مستقرة عند 6 مقاعد.

ويُشار إلى أن زيادة قوة "ييش عتيد" بقيادة رئيس الوزراء يائير لبيد، هي نتيجة مباشرة للرصيد الذي حصل عليه لبيد في أعقاب العدوان على غزة نهاية الأسبوع الماضي، علما أن قائمة "كاحول لافان – تيكفا حداشا" التي يقودها وزير الحرب بيني غانتس، تراجعت بمقعد واحد قياسا بالاستطلاع السابق.

وخلال الاستطلاع، قال 37% من المستطلعين:" إن غانتس يحصل على رصيد أكبر من لبيد في إدارة العدوان على غزة، بينما اعتبر 23% إن لبيد يحصل على رصيد أكبر".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

باختصار..كيان الإحتلال والتنفيس لفشله بغزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لحظة بلحظة.. تظاهرات الصدرين ودعم الشرعية في العراق

العراق.. الاطاحة بمنفذي حادثة جسر ديالى

مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-08-2022

قطر توافق على إعادة إعمار المنازل التي هدمت بالعدوان الأخير على غزة

طرق بسيطة للتخلص من الصداع