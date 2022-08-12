شاهد.. قراءة في تظاهرات بغداد اليوم

العالم - خاص بالعالم

وقال الشرع في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال نشرة الأخبار، إن تظاهرات الاطار التنسيقي كانت ضرورية من أجل الحفاظ على الشرعية والعملية السياسية.

ورأى المحلل السياسي، بأنه ستكون هناك تدخلات من المجتمع الدولي في العملية السياسية، لأنها بنيت على شراكة وطنية.

واعتبر الشرع تظاهرات اليوم بأنها ستضع النقاط على الحروف في العملية السياسية في العراق، مشيرا الى ان جميع القوى السياسية تبحث على التهدئة، لذا تخشى من أن تحدث تصادمات وتشاحنات بين تظاهرات النصار التيار الصدري وبين تظاهرة الإطار التنسيقي.

هذا وتجري في بغداد وبعض المحافظات العراقية اليوم تظاهرات متنافسة حول حل البرلمان وتشكيل الحكومة، حيث دعت لجنة دعم الشرعية في العراق التابعة للاطار التنسيقي الى التظاهر اليوم الجمعة على أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وفي البصرة ونينوا، للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة. في المقابل دعا التيار الصدري الى الخروج بتظاهرات جديدة اليوم في المحافظات، واستمرار الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان.



المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...