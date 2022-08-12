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الجزائر تدعو المجتمع الدولي لدعم جمهورية مالي ضد الإرهاب

الجزائر تدعو المجتمع الدولي لدعم جمهورية مالي ضد الإرهاب
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أدانت الجزائر اليوم بشدة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في مالي، داعية المجموعة الدولية إلى تقديم الدعم لجمهورية مالي مع تزايد شراسة الخطر الإرهابي.

العالم _ جمهورية مالي

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها وحدات من القوات المسلحة المالية فيتيسيت، في منطقة "الحدود الثلاث"، والتي تسببت، في سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الماليين."

وفي هذا الظرف الأليم ، تقدم الجزائر "تعازيها لأهالي الضحايا وذويهم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين."

كما تؤكد الجزائر تضامنها مع "جمهورية مالي حكومة وشعبا في حربها ضد الإرهاب، وتجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل استئصال هذه الآفة التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في أفريقيا."

إن تكثيف الجهود القارية يضيف البيان "في سياق القرارات التي اتخذتها القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مالابو مؤخرا، مع تظافرجهود ودعم المجموعة الدولية لفائدة جمهورية مالي، أضحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل تضاعف شراسة وحدة الخطرالإرهابي."

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