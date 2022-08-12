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ملف ترسيم الحدود اللبنانية والاحتمالات المفتوحة

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

انطلق قطار الزمان بسرعة قياسية وبدأ الوقت ينفذ امام الخيار الحاسم، فمطلع سبتمبر/ ايلول بات قريباً وسُحب المواجهة العسكرية تلوح في الافق.

خاص بالعالم

قالها الامين العام لحزب الله واكدها مراراً لن يسحب الغاز من حقل كاريش وتمار ولوفيتان وكل الحقول في بحر فلسطين المحتلة، ما لم يمنح لبنان حق الاستخراج وترسيم الحدود اولاً.

المناورات الهوكشتاينية باءت بالفشل، وعجز الوسيط عن الزام لبنان تقديم المزيد من التنازلات، ورغم التباينات في المواقف اللبنانية فان تل ابيب تعي جيداً ان كلمة المقاومة لا جدال فيها، وهي كلمة الفصل ان هُددت حقول لبنان.

ساعة الصفر قد اقتربت.. وبوادر انفراجات وتسويات على النار الاعلامية، الا ان ما يرشح عن الكواليس السياسية لا يبشر بالكثير.

فما آخر المستجدات في ملف ترسيم الحدود؟

وهل سيكون هوكشتاين قريباً في لبنان؟

وما الرد الاسرائيلي على تمسك لبنان بمطالبه؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، الاعلامي والكاتب السياسي غسان سعود..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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