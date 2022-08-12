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وكالة الانباء السعودية: أحد المطلوبين أمنيا عبد الله الشهري يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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