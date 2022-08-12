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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسلة العالم:الدفاع التونسية تؤكد إصابة عنصرين عسكريين بجروح خلال عملية بجبل السلوم غرب البلاد أدت إلى اصابات في صفوف الارهابيين
مصادر فلسطينية: 7 إصابات بالرصاص المطاطي، اثنتان منها لطفل ومصور صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
مراسل العالم: طيران مسيّر اماراتي يعاود قصف تجمعات ومعسكرات لحزب الإصلاح في صحراء العبر بوادي حضرموت في اليمن
مصادر عراقية: بدء توافد المتظاهرين الى العاصمة بغداد من محافظات الجنوب للمشاركة بتظاهرات دعم الشرعية
احصائية محدثة لوزارة الصحة في غزة حول ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير: 49 شهيدا بينهم 17 طفلا و4 سيدات و360 اصابة بجراح مختلفة
وكالة الانباء السعودية: أحد المطلوبين أمنيا عبد الله الشهري يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن
خمس مجموعات صينية تعلن انسحابها من بورصة نيويورك
السيد مقتدى الصدر مخاطبا تظاهرات الاطار التنسيقي: فلتكن مظاهراتكم سلميه وايدينا ممدودة اليكم دون قيادات الاطار
ناصر كنعاني: القصة المفبركة الأمريكية حول عنصر مفلس سياسياً وإرهابي معروف ومدبر انقلابات ضد دول وحكومات مستقلة هروب للأمام
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يرد على اتهام واشنطن لطهران بمحاولة اغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون
وكالة الانباء السعودية: أحد المطلوبين أمنيا عبد الله الشهري يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش
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