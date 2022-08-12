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مراسل العالم: طيران مسيّر اماراتي يعاود قصف تجمعات ومعسكرات لحزب الإصلاح في صحراء العبر بوادي حضرموت في اليمن

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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