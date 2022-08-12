لحظة بلحظة.. تظاهرات الصدرين ودعم الشرعية في العراق

العالم - العراق

وتجري في بغداد وبعض المحافظات العراقية اليوم تظاهرات حول حل البرلمان وتشكيل الحكومة ودعت لجنة دعم الشرعية في العراق التابعة للاطار التنسيقي الى التظاهر في الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة على أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وفي البصرة ونينوا، للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة.

في المقابل دعا التيار الصدري الى الخروج بتظاهرات جديدة اليوم في المحافظات، واستمرار الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان.



اليكم ابرز تطورات المشهد العراقي لحظة بلحظة

16:30 مدير مكتب العالم: الاطار التنسيقي يريد ان تكون الاصلاحات تحت سقف الدستور.

16:25 مدير مكتب العالم: هناك تظاهرة جماهيرية في ساحة الفردوس للتيار المدني الذي يرفض الطرفين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

16:24 مدير مكتب العالم: هناك احتمال دخول طرف ثالث لاستغلال التظاهرات واشعال الاوضاع.

16:22 مدير مكتب العالم: الاوضاع هادئة حتى اللحظة ولا نوايا لحدوث اضطرابات خلال التظاهرات.



16:20 مدير مكتب العالم: لا نشاهد اي تجاوزات تؤدي الى حدوث فوضى او اضطرابات.

16:14 مدير مكتب العالم: على بعد مئات الامتار من موقع انصار الاطار التنسيقي يحتشد انصار التيار الصدري.

16:10 مدير مكتب العالم: القوى الامنية وضعت جدارا وحواجز اسمنتية لفصل انصار الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

16:00 مدير مكتب العالم: لا مظاهر لنصب سرادق او خيم يدل على ان تتحول التظاهرات الى اعتصام مفتوح.

3انصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء

ثثفجماهير الاطار التنسيقي في البصرة الان..

يجماهير الاطار التنسيقي في الموصل الان..

ttجماهير وانصار الاطار التنسيقي تتوافد إلى أسوار الخضراء

1جماهير التيار الصدري في محافظة السماوة

2 انصار التيار الصدري في محافظة ميسان الان

يتبع..