مراسلة العالم:الدفاع التونسية تؤكد إصابة عنصرين عسكريين بجروح خلال عملية بجبل السلوم غرب البلاد أدت إلى اصابات في صفوف الارهابيين

قناة العالم
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:١٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مدير مكتب العالم: الاطار التنسيقي يريد ان تكون الاصلاحات تحت سقف الدستور
مدير مكتب العالم: هناك تظاهرة جماهيرية في ساحة الفردوس للتيار المدني الذي يرفض الطرفين
مدير مكتب العالم: الاوضاع هادئة حتى اللحظة ولا نوايا لحدوث اضطرابات خلال التظاهرات
مدير مكتب العالم: هناك احتمال دخول طرف ثالث لاستغلال التظاهرات واشعال الاوضاع
سعد الزبيدي: لابد من تنازلات من كلا الطرفين من اجل الوصول الى بر الامان
انطلاق تظاهرات دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة في بغداد
مراسلة العالم:الدفاع التونسية تؤكد إصابة عنصرين عسكريين بجروح خلال عملية بجبل السلوم غرب البلاد أدت إلى اصابات في صفوف الارهابيين
مصادر فلسطينية: 7 إصابات بالرصاص المطاطي، اثنتان منها لطفل ومصور صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
مراسل العالم: طيران مسيّر اماراتي يعاود قصف تجمعات ومعسكرات لحزب الإصلاح في صحراء العبر بوادي حضرموت في اليمن
مصادر عراقية: بدء توافد المتظاهرين الى العاصمة بغداد من محافظات الجنوب للمشاركة بتظاهرات دعم الشرعية
مراسلة العالم:الدفاع التونسية تؤكد إصابة عنصرين عسكريين بجروح خلال عملية بجبل السلوم غرب البلاد أدت إلى اصابات في صفوف الارهابيين
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
هكذا خذلت بعض الأنظمة العربية الفلسطينيين من جديد
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢
مع الحدث
الدعوة لحل البرلمان ومحاذير التصعيد في العراق
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢
خاص بالعالم- مراسلون
شبوة.. الخلافات تتوسع بين قوى العدوان في الجنوب
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩
خاص بالعالم- مراسلون
إحتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة في الكيان
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦
أهم الأخبار
تظاهرات الجمعة في العراق، المحاذير والتداعيات.. الصراع في شبوة، حلول اليمن ليست في السعودية
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤
أهم الأخبار
الدعوة لحل البرلمان ومحاذير التصعيد في العراق
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد.. ما هي رسالة تظاهرة دعم الشرعية؟
شاهد بالفيديو..
كيف وصلت الامور الى المواجهة المباشرة ما بين القوتين التيار الصدري والتنسيقي؟
رشاوى مالية من السعودية وراء فضيحة التجسس في 'تويتر'
إثيوبيا تعلن إكمال المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة
ألمانيا تعلن تعليق عملياتها العسكرية في مالي
مواجهات مع الاحتلال ومسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة
مقالات و تحليلات
ما محاذير الأزمة السياسية بعد التصعيد المتبادل في العراق؟
محلل أمريكي:" التعاون بين الصين وأمريكا ضروري للحفاظ على الحياة في العالم"!
الجمعة العراقية بين تظاهرات الصدريين والإطار التنسيقي
هل حققت معركة"وحدة الساحات" أهدافها؟
أرضية واحدة وتفسيران للمباحثات النووية بين إيران والغرب
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.