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مراسلة العالم:الدفاع التونسية تؤكد إصابة عنصرين عسكريين بجروح خلال عملية بجبل السلوم غرب البلاد أدت إلى اصابات في صفوف الارهابيين

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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