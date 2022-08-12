بعد تحذيرات الجفاف بريطانيا تستعد للعواصف الرعدية

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وسيغطي تحذير الطقس، الذي صدر اليوم الجمعة، معظم أنحاء المملكة المتحدة، باستثناء بعض المناطق على طول الساحل الشرقي، وسيبدأ من الساعة 6 صباحا حتى 11.59 مساء.

وقال مكتب الأرصاد إنه عند حدوث فيضانات أو صواعق، هناك فرصة للتأخير وبعض الإلغاءات لخدمات القطارات والحافلات، بينما قد يؤدي الفيضان المفاجئ إلى ظروف قيادة صعبة وإغلاق لبعض الطرقات، بالإضافة إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي وفقدان خدمات أخرى.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مكتب الأرصاد الجوية بأنه "بمجرد مرور العواصف الرعدية عبر البلاد الأسبوع المقبل، يمكن للبريطانيين أن يتوقعوا تغيرا في الطقس، حيث يكون الهواء أكثر برودة في معظم أنحاء البلاد".

وحذر خبراء الأرصاد من وجود مخاطر قد تغرق المنازل والشركات، مع حدوث أضرار لبعض المباني من مياه الفيضانات أو الصواعق أو البرد أو الرياح القوية.