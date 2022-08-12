مواجهات مع الاحتلال ومسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة

العالم- فلسطين

ففي قلقيلية، أصيب 7 مواطنين، منهم المصور الصحفي يوسف شحادة، في مواجهات إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية أن "مسيرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم وتوجهت نحو مدخلها المغلق حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، في حين استخدمت قوات الاحتلال القوة الغاشمة في وجه المتظاهرين وأوقعت الإصابات في صفوفهم".

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحـتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح.

وخرجت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة قبالة جبل صبيح، وأكد فيها المواطنون مواصلة المسيرة حتى اندحار الاحتلال ومستوطنيه عن الجبل.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، أصيب خمسة مواطنين بالاختناق، بينهم صحفي، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية.

وذكر شهود أن قوات الاحتلال قمعت الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين والطواقم الصحفية والإسعاف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأنه طواقم الهلال قدمت العلاج للمصابين ميدانيا.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.