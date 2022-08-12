مراسل العالم: إنطلاق تظاهرات دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال التغطية الخاصة بتظاهرات الصدرية ودعم الشرعية، إن لا مظاهر لنصب سرادق او خيم يدل على ان تتحول التظاهرات الى اعتصام مفتوح.

وأضاف، أن القوى الامنية وضعت جدارا وحواجز اسمنتية لفصل تظاهرة دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة و من تظاهرة انصار التيار الصدري.

هذا وتم الإعلان عن موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية تحت مسمى 'الشعب يحمي الدولة'؛ وفقا لبيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ما يعرف ب 'الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة'؛ وجاء في البيان دعوة للمشاركة الفاعلة للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي. وأوضحت اللجنة المنظمة أن 'التظاهرة ستطالب بمطالب سلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر.