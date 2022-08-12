الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سعد الزبيدي: لابد من تنازلات من كلا الطرفين من اجل الوصول الى بر الامان

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما هي رسالة تظاهرة دعم الشرعية؟

شاهد بالفيديو.. كيف وصلت الامور الى المواجهة المباشرة ما بين القوتين التيار الصدري والتنسيقي؟

رشاوى مالية من السعودية وراء فضيحة التجسس في 'تويتر'

إثيوبيا تعلن إكمال المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة

ألمانيا تعلن تعليق عملياتها العسكرية في مالي

مواجهات مع الاحتلال ومسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة