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الولايات المتحدة تنشر في أوروبا فرقة من القوات المحمولة جوا

الولايات المتحدة تنشر في أوروبا فرقة من القوات المحمولة جوا
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة عن نقل، الفرقة 101 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي إلى أوروبا، في إطار تعزيز الجناح الشرقي للناتو.

العالم _ الأميرکيتان

ولعبت هذه الفرقة دورا نشيطا، في الأعمال القتالية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت ممثلية الولايات لدى الناتو في تغريدة على تويتر: "بعد 80 عاما، عادت الفرقة 101 المحمولة جوا، والمعروفة باسم النسور الصاخبة، إلى أوروبا".

ووفقا لها، سيتم نشر حوالي 2400 عسكري أمريكي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا "لحماية الجناح الجوي للناتو".

في نهاية يونيو، اتفق قادة دول الناتو على خطة لزيادة كبيرة لقوات الحلف في شرق أوروبا بحلول عام 2023 على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وأعلن الناتو أنه يخطط لزيادة عدد القوات عالية التأهب إلى أكثر من 300000 في المستقبل القريب على الجانب الشرقي، وزيادة تكوين المجموعات القتالية إلى مستوى "اللواء"، وإنشاء مستودعات للتمركز المسبق للأسلحة والمعدات ومستودعات الذخيرة في المنطقة.

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