الصين تفرض عقوبات على نائبة وزير النقل في ليتوانيا

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته اليوم على موقعها في الإنترنت، إن الصين تفرض عقوبات على نائبة وزير النقل والمواصلات الليتوانية وتعلق أي تبادلات مع الوزارة بسبب زيارة وفد ليتواني بقيادة فايشوكافيسيوت إلى تايوان، وذلك كرد على التصرفات الخبيثة والاستفزازية من جانب المسؤولة الليتوانية".

وأشارت الوزارة إلى أن الصين قررت كذلك تعليق التبادل والتعاون في مجال النقل البري الدولي مع ليتوانيا.

يوم أمس الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن الصين تدين بشدة زيارة وفد ليتوانيا لتايوان وسترد بـ "ضربة مضادة صارمة".

قبل ذلك أعلنت وزارة خارجية تايوان، أن وفدا من ليتوانيا برئاسة نائبة وزير النقل والمواصلات الليتواني أغني فايسيوكيفيتشوتي وصل إلى الجزيرة في زيارة تستغرق خمسة أيام.

توترت العلاقات بين ليتوانيا والصين، بعد فتح مكتب تمثيلي لتايوان في فيلنيوس بشكل رسمي. في هذا الصدد، احتجت وزارة الخارجية الصينية على ليتوانيا. في وقت لاحق، خفضت الصين من جانب واحد العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.