الغارديان: الرئيس الصيني يستعد لزيارة السعودية الأسبوع المقبل

العالم - السعودية

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان" فإنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة المملكة الأسبوع المقبل في أول زيارة حيث يجري التخطيط لاستقباله بطريقة تشبه طريقة استقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف التقرير أن هذا الترحيب سيكون على عكس الطريقة التي تم فيها استقبال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي زار المملكة في يونيو، مما عكس العلاقات المتوترة بين البلدين، في الوقت الذي سيحظى فيه الرئيس الصيني باستقبال حافل يهدف إلى تعزيز العلاقات بين بكين والرياض وتعزيز صورة الصين كحليف للمملكة العربية السعودية، حيث تستمر العلاقات مع واشنطن بالتراجع.

وبحسب التقرير فإن دعوة وجهت للرئيس الصيني لزيارة المملكة في مارس، وستشمل زيارة الرئيس الصيني كلا من الرياض وجدة ومدينة نيوم الضخمة المخطط لها على الساحل الغربي للسعودية، والعمل جاري لرفع آلاف اللافتات الصينية واستقبال المئات من الشخصيات المرموقة.