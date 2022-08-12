قناة العالم
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
١١:١٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: ندعو الى الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: نعلن التزامنا التام وطاعتنا لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي:البلد دون حكومةٍ كاملة الصلاحيات بلغ مرحلة صعبة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية واحتكموا للدستور والقانون
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: نطالب قواتنا الأمنية البطلة بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي:نطالب رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: نعلن دعمنا التام للقضاء العراقي ومؤسساته ونرفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي:نطالب القوى السياسية بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي:الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات وفق سياقات الدستور لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل الشعب
اسوشيتدبرس: اعتقال مشتبه به قام بطعن سلمان رشدي اثناء خطاب له في نيويورك
اسوشيتدبرس: اعتقال مشتبه به قام بطعن سلمان رشدي اثناء خطاب له في نيويورك
بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: ندعو الى الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
ملف ترسيم الحدود اللبنانية والاحتمالات المفتوحة
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦
خاص بالعالم- مراسلون
عام 2016 تصاعد استهداف النظام البحريني لعلماء الدين الشيعة
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩
انقلاب الصورة
هكذا خذلت بعض الأنظمة العربية الفلسطينيين من جديد
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢
مع الحدث
الدعوة لحل البرلمان ومحاذير التصعيد في العراق
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢
خاص بالعالم- مراسلون
شبوة.. الخلافات تتوسع بين قوى العدوان في الجنوب
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩
خاص بالعالم- مراسلون
إحتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة في الكيان
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
العراق.. الخزعلي يطالب بانعقاد مجلس النواب في أسرع وقت
التصريحات التركية الجديدة حول سوريا.. تقارب أم تباعد؟!
شاهد.. تظاهرات العراق ومآلاتها
شاهد.. مخاوف من ذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية
وصول ومغادرة 560 راكبا عبر مطار صنعاء الدولي
اليمن.. قوى العدوان ترتكب 126 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مقالات و تحليلات
ما محاذير الأزمة السياسية بعد التصعيد المتبادل في العراق؟
محلل أمريكي:" التعاون بين الصين وأمريكا ضروري للحفاظ على الحياة في العالم"!
الجمعة العراقية بين تظاهرات الصدريين والإطار التنسيقي
هل حققت معركة"وحدة الساحات" أهدافها؟
أرضية واحدة وتفسيران للمباحثات النووية بين إيران والغرب
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.