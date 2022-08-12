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بيان تظاهرات الاطار التنسيقي: ندعو الى الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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