مديات التحدي بين التيار والاطار في العراق والموقف التركي حول الازمة السورية

خاص بالعالم

وعلى رأس المطالب، الإسراع بتشكيل حكومة وطنية كاملة الصلاحيات والتعجيل في حسم مرشح لرئاسة الجمهورية.

هذا فيما واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في المنطقة الخضراء، مؤكدين عدم التنازل عن مطلبهم بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول سبل دعم أنقرة للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية، تساؤلات حول امكانية تغير الموقف التركي تجاه دمشق.

كما تركت ردود فعل غاضبة في مناطق سيطرة الجماعات المتشددة المعارضة، التي عمدت الى إحراق العلم التركي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.