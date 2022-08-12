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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مديات التحدي بين التيار والاطار في العراق والموقف التركي حول الازمة السورية

مديات التحدي بين التيار والاطار في العراق والموقف التركي حول الازمة السورية
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اصدار لجنة تظاهرات دعم الشرعية في العراق بيانا في ختام تظاهراتها الشعبية في بغداد ونينوى والبصرة أعلنت فيه البدء باعتصام مفتوح من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة.

خاص بالعالم

وعلى رأس المطالب، الإسراع بتشكيل حكومة وطنية كاملة الصلاحيات والتعجيل في حسم مرشح لرئاسة الجمهورية.

هذا فيما واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في المنطقة الخضراء، مؤكدين عدم التنازل عن مطلبهم بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول سبل دعم أنقرة للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية، تساؤلات حول امكانية تغير الموقف التركي تجاه دمشق.

كما تركت ردود فعل غاضبة في مناطق سيطرة الجماعات المتشددة المعارضة، التي عمدت الى إحراق العلم التركي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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