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شولتس: ألمانيا تدرس إمكانية تمديد استخدام 3 محطات كهروذرية

شولتس: ألمانيا تدرس إمكانية تمديد استخدام 3 محطات كهروذرية
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، للصحفيين خلال زيارة لمدينة بوتسدام اليوم الجمعة، إن بلاده تدرس إمكانية استخدام ثلاث محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

العالم _ أوروبا

وأضاف شولتس: "نقوم بتوفير كميات الغاز المستخدمة، على سبيل المثال، من خلال إعادة فتح محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي يمكن أن تبدأ مرة أخرى بالعمل وتقدم منتجاتها لسوق الكهرباء وهو ما سيسمح بتخفيف التوترات في مجال الطلب العام. كما تعلمون نحن ندرس بدقة ما إذا كان من المنطقي إطالة تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث التي لا تزال تعمل، والتي لا يزال بإمكاننا استخدام قدراتها هذا الشتاء".

ويشار إلى أنه توجد حاليا في ألمانيا، ثلاث محطات طاقة نووية عاملة، ووفقا للخطة، سيتم فصلها عن الشبكة في 31 ديسمبر 2022.

على خلفية أزمة الغاز في ألمانيا، احتدم النقاش حول إمكانية تمديد استخدام هذه المحطات الثلاث مرة أخرى. وتجري السلطات حاليا تحليلا تقنيا للوضع، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي.

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