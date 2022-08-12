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جونسون يعترف: إعانات المعيشة ليست كافية

جونسون يعترف: إعانات المعيشة ليست كافية
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الإعانات المعيشية التي تقدمها الحكومة ليست كافية، لكنه رفض الإعلان عن أي تدابير فورية لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة.

العالم _ أوروبا

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن حزمة الدعم الحكومية كافية، قال جونسون: "لا، لأن ما أقوله هو أن ما نقوم به هو محاولة التأكد من أنه بحلول أكتوبر ويناير، سيكون هناك المزيد من الدعم وما ستفعله الحكومة، أيا كان رئيس الوزراء، هو التأكد من وجود أموال إضافية لمساعدة الناس".

وأضاف: "بدأ المال في الوصول.. أعتقد أنه من المهم جدا أن يفهم الناس، إن معظم الأفراد لم يتلقوا بعد المساعدة التي خصصتها الحكومة بالفعل، لذلك على مدار الشهرين المقبلين، ستحصل حوالي ثمانية ملايين أسرة على 326 جنيها إسترلينيا (395.51 دولار أمريكي)، وبحلول أكتوبر سيحصل الجميع على المساعدة في برنامج دعم الطاقة".

وقال: "لن أتظاهر بأن الأمور سهلة بالنسبة للناس في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "هناك المزيد من الأموال القادمة، ونتيجة للقرارات التي يتم اتخاذها، سيكون هناك المزيد من المساعدات القادمة في أكتوبر والعام الجديد".

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