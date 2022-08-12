رعد: حسابنا مع الاحتلال سيبقى مفتوحًا حتى يتحقق التحرير 

العالم - لبنان

وقال رعد خلال مسيرة الـ13 من المحرم التي نظمها حزب لله في مدينة النبطية الجمعة إنه “على مستوى ترسيم الحدود البحرية في لبنان ننتظر لكن ليس الى وقت مفتوح اجابات العدو الاسرائيلي على مطالب الرؤساء اللبنانيين لنبني على الشيء مقتضاه”.

واضاف ان “الادارة الاميركية ستبقى برأينا النموذج السافر للارهاب العالمي وللاستكبار ومصادرة حريات الشعوب”.

وفي الملف اللبناني، قال رعد “ندعو للاسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات مؤهلة لتؤدي واجباتها وتسعى لتأمين ما يحتاجه هذا الشعب المظلوم والمحاصر وتعالج مشكلاته المتفاقمة”.

واضاف رعد “40 ربيعا ونحن نواسي الحسين(ع) بدمائنا ونقدم الشهداء ونخوض غمار الوغى ويسقط منا جرحى ويبقى المجاهدون يتابعون منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولن نبدل تبديلا”، وتابع “من كربلاء نتعلم نهج الانتصار على الظالم والانتصار للمظلوم والقيام لله وفي سبيل الله لمواجهة أعداء الله أينما كانوا في كل زمان وفي كل مكان”، وقال “نعاهد الله وشعبنا وانفسنا ان لا يغفل لنا جفن حتى نحقق اهداف الحسين في الاستقامة والعدالة والحرية والعزة والانتصار للانسانية كلها”، وأشار الى ان “الامام الحسين في كربلاء انتصر لقيم الوفاء والاستقامة والتعاون والتكافل والتضامن وكف يد الظالم عن المظلوم ونصرة الحق وإحقاق العدل وعلى هذا نمضي”.

وقال رعد “في هذا التجمع الحسيني الكربلائي يا شعبنا الوفي نعرب عن تضامنا ومساندتنا لكل المستضعفين ولكل الحروب الرافضة للحروب والعدوان وفي مقدمتهم شعب فلسطين المقاوم الذي نحيي صموده وثباته في مواجهة العدو الصهيوني”، وتابع “عندما نذكر الشهداء لا بد من ذكر السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج مغنية والسيد مصطفى بدر الدين والاخ الشهيد الفريق قاسم سليماني وابي مهدي المهندس وكل شهداء محور المقاومة”.

من جهة ثانية، أكد رعد “نسأل الله لشعبنا في العراق ان يضع نهاية لمحنته الذي يستثمر فيها الارهابيون والقوى الراعية لهم واميركا”، وقال “نتطلع الى ابناء الشعوب المظلومة في البحرين واليمن المقاوم كي يعيشوا في اوطانهم بحرية”.