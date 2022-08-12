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السيسي يصدر قرارا بشأن رئيس قناة السويس بعد انتهاء مدة عمله

السيسي يصدر قرارا بشأن رئيس قناة السويس بعد انتهاء مدة عمله
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وعضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب، لمدة عام.

العالم _ افريقيا

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية، بتعيين وليد محمد سامي جمال الدين رئيسا لـ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12/8/2022.

وعيّن الفريق أسامة منير محمد ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش في 2019، وتم مد خدمته لمدة عام آخر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 333 لسنة 2021.

وولد الفريق أسامة ربيع عام 1955، وتخرج في الكلية البحرية عام 1977، وترقى في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددا من الوظائف الرئيسية أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية.

وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام، كما تولى منصب قائد القوات البحرية في أبريل 2015 وتم ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه.

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