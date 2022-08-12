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شاهد.. الفسطينيون يناصرون الاسير خليل عواودة

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

عشرات الالاف لبوا نداء النفير وشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك نصرة للشهداء وللاسرى وللأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة والذي له اشهر عده يخوض معركة الامعاء الخاوية من أجل الحرية.

العالم - مراسلون

دعوة القوى الوطنية والاسلامية لهذا النفير العام لدعم المقاومة وشهدائها ومحورها الذي يدافع عن القدس وفلسطين، والتي اصبحت الحامي لها أمام توغل الاحتلال والترهل العربي والاسلامي.

ومع وصول عشرات الالاف من كل الاراضي الفلسطينية للقدس والمسجد الاقصى المبارك أعلن الاحتلال عن تعزيز تواجده الامني والتضييق على من استطاع الوصول للقدس المحتلة.

رغم كل اجراءات الاحتلال الا ان هذه الجمموع الكبيرة التي وصلت الى المدينة المقدسة لبت النداء نصرة للقدس والمسجد الاقصى والشهدائها واسرها ومقاومتها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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