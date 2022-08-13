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تظاهرات الشارع العراقي وضيق فرص الحل

السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كيف سينتهي المشهد العراقي في ظل التظاهرتين الشعبيتين لكل من التيار الصدري والتنسيقي؟

العالم مع الحدث

هل سقط نهائياً خيار الحوار بين الطرفين بدل اللجوء الى الشارع لفرض المطالب؟

ماذا يعني تعدد الطروحات الخاصة بحل البرلمان والانتخابات المبكرة، وما الذي سيتغير معها؟

هل ما يحصل في الشارع الآن هو الفرصة الاخيرة امام الجميع وماذا بعدها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي هادي قبيسي، وعضو الاطار التنسيقي د. عايد الهلالي، ورئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية د. مناف الموسوي والقيادي في تحالف الفتح د. نعيم العبودي.

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