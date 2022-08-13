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التطبيع السعودي مع الصهاينة..

سائح إسرائيلي يجوب السعودية والإمارات والأردن بسيارته الخاصة

سائح إسرائيلي يجوب السعودية والإمارات والأردن بسيارته الخاصة
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

تمهيداً للتطبيع العلني المخزئ بين السعودية والإحتلال الإسرائيلي ، تنقّل سائح إسرائيلي وصديقه بسيارة دفع رباعي من الإمارات إلى فلسطين المحتلة.

العالم - السعودية

وقرر بروس غورفين وصديقه اليوناني، جو كوين، الانطلاق في رحلة برية من الإمارات إلى "إسرائيل" مرورا بالرياض وجدة والعلا في المملكة السعودية والعقبة في الأردن، قبل أن يصلا إلى القدس أخيرا، وفق ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقبل الرحلة، عندما أخذ غورفين سيارته لتفتيشها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، قيل له إنه أول شخص معروف بالقيادة إلى الكيان بلوحات ترقيم إماراتية، وفق ما نقلت عنه الصحيفة الإسرائيلية، وفق ما نقلته “الحرة”.

ويخطط غورفين أيضا لزيارة بئر السبع، وحتى الأراضي الفلسطينية، والمزيد من المدن في الأردن والسعودية، وزيارة البحرين أيضا.

وطوال رحلته، كان غورفين ينشر مقاطع فيديو وصورا على الإنترنت، حيث قال: “آمل أن أظهر للإسرائيليين الجانب المذهل للمملكة العربية السعودية والصحاري والجبال والتاريخ المذهل، أنا أسافر في المملكة منذ 20 عامًا وما زلت لم أقم بتغطية جميع المواقع”.

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