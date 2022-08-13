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عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفاد الهلال الأحمر بإصابة 56 اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

العالم _ فلسطین

وأوضح أن 56 مواطنا أصيبوا بالاختناق، منهم 28 شخصا كانوا يمروا بمركباتهم عبر الحاجز، بينهم 17 طفلا تحت الخمس سنوات، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالة لشاب 18عاما إلى المستشفى الوطني لاستكمال العلاج.

واندلعت مواجهات يوم الجمعة بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة بيتا جنوب شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المواطنين خلال المواجهات .

وتشهد بيتا وبيت دجن مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي عام، وذلك رفضا لإقامة بؤر استيطانية على أراضيها.

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