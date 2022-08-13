الكاتب المرتد سلمان رشدي يتعرض للطعن في نيويورك الأميركية

العالم – خاص بالعالم

هكذا تم طعن الكاتب البريطاني من اصول هندية سلمان مرشد.. الهجوم تم اثناء محاضرة له في المركز الثقافي بمؤسسة تشوتوكوا، شمال غرب ولاية نيويورك الاميركية.. وقال شهود عيان ان رجلا هرَع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسًا وطعنه بعنف مرّات عدة في العنق. واضاف ان المهاجم حاول قتل سلمان رشدي. وقامت الشرطة بايقاف المهاجم واعتقاله. وعلى الفور تم نقل رشدي على متن مروحية إلى أقرب مستشفى حيث يخضع لجراحة طارئة.

هذه هي صورة المهاجم، وقالت الشرطة الاميركية ان المشتبه به يدعى هادي مطر ويبلغ من العمر اربعة وعشرين عاما وهو من ولاية نيوجرسي. واضافت انها قامت بتوقيفه. ويعيش رشدي منذ سنوات في نيويورك ويخضع لحراسة دائمة بسبب مواقفه من الاسلام ونشره لروايته آيات شيطانية في عام ثمانية وثمانين من القرن الماضي والتي استفزت مشاعر المسلمين حول العالم بسبب هجومه فيها على الدين الاسلامي وشخص النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم.

رشدي بعد ان اصدر الرواية قام بالتواري عن الانظار بعد ان استفز مشاعر المسلمين بها، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة في المملكة المتحدة. وبقي رشدي متواريا نحو عقد وقد غيّر مقر إقامته مرارا. ولم يستأنف رشدي ظهوره العلني إلا في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وتعتبر كتابات رشدي مستهدفة بصورة مباشرة للمسلمين ومقدساتهم وتنشرها الدول الغربية بذريعة الحرية الفكرية.