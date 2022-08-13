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اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في القدس ورام الله

اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في القدس ورام الله
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم.

العالم _ فلسطین

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 6 مواطنين من مناطق متفرقة بالقدس، ورام الله.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد إصابتهما خلال مواجهات وقعت في بلدة أبو ديس، مشيرةً إلى أنه لم تعرف هويتهما.

فيما اعتقل فجرًا الشاب عمر مرار من بلدة بيت دقو بعد اقتحام منزل عائلته، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، نضال مروان حسين من بلدة جفنا، ونبيل قطامي من مخيم الجلزون، ومحمد أبو نعيم من المغير، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

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